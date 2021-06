Crest Crest Crest, Drôme Les Nuits Folkloriques – Pologne Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Les Nuits Folkloriques – Pologne Crest, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Crest. Les Nuits Folkloriques – Pologne 2021-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-08 Rue Claire-de-Chandeneux Petit stade de l’école Chandeneux

Crest Drôme Découvrez la richesse et le folklore des danses et traditions musicales du monde entier;

Proposé par l’Union Symphonique et Culturelle, avec le soutien de la Ville de Crest. Prenez place en tribune ou optez pour un siège au plus près des artistes… dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Crest Adresse Rue Claire-de-Chandeneux Petit stade de l'école Chandeneux Ville Crest lieuville 44.72784#5.02584