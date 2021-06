Les Nuits Flamencas – Spectacle Carmen par la Cie Antonio Gades Aubagne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubagne.

Les Nuits Flamencas – Spectacle Carmen par la Cie Antonio Gades 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-03 Grande scène – Esplanade de Gaulle Esplanade de Gaulle, 13400 Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône

Première œuvre scénique, fruit de la collaboration mythique d’Antonio Gades et Carlos Saura, cette production utilise l’intensité de la partition de Bizet et l’oppose à la sensualité, la passion, l’amour et la rivalité qui se reflètent dans le spectacle de flamenco le plus authentique interprété en direct.



Les artistes de la Compagnie Antonio Gades vivent et respirent le ballet révélant les multiples facettes d’un combattant, passionné et amoureux de la liberté. La transition magistrale entre les scènes fait un clin d’œil au cinéma qui révèle la signature du co-auteur. Comme dans le reste de l’œuvre de Gades, la clarté de la présentation du drame est inimitable.







Les événements se déroulent sans que le spectateur ne sache vraiment s’il a assisté à un spectacle flamenco ou à une authentique tragédie. 28 ans après sa création, l’œuvre de « Carmen » d’Antonio Gades et de Carlos Saura a toujours le même impact sur les spectateurs du monde entier. Une œuvre révolutionnaire en son temps, devenue aujourd’hui un classique de la Danse Espagnole, et le principal cheval de bataille de l’actuelle Compagnie Antonio Gades.

Redécouvrez l’œuvre intemporelle de Georges Bizet, Carmen, au travers du prisme de la sulfureuse et sensuelle culture scénique andalouse.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par