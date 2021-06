Les Nuits Flamencas – Jorge Pardo Trio & Karen Lugo Aubagne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Flûtiste et Saxophoniste, Jorge Pardo représente depuis plus de 30 ans une nouvelle référence du jazz fusion. Après avoir fait partie du sextet de Paco de Lucía durant quelques années, il l’accompagnera dans plusieurs de ses tournées mondiales, partageant la scène avec les plus grandes figures du jazz international.



Karen Lugo, danseuse flamenca d’origine mexicaine, elle collabore avec de nombreux artistes tout au long de sa carrière. En tant que chorégraphe, elle reçoit de nombreux prix : premier prix de danse flamenco au Festival International d’Almería, premier prix de chorégraphie du Festival de Flamenco Contemporain en Finlande et troisième prix de chorégraphie au XVII Concours de Danse Espagnole et de Flamenco à Madrid.

Nouvelle référence du jazz fusion, Jorge Pardo trio, accompagné de la danseuse, soliste et chorégraphe Karen Lugo, vous donnent rendez-vous pour une soirée d’exception.

