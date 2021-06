Les Nuits Flamencas d’Aubagne Aubagne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Aubagne.

Les Nuits Flamencas d’Aubagne 2021-07-01 – 2021-07-03

Aubagne Bouches-du-Rhône

Pour cette 5e édition, Juan Carmona, directeur artistique du Festival, la ville d’Aubagne, l’association Aubagne Développement Culture et Création, et Nomades Kultur proposent une programmation prestigieuse en coeur de ville.



Pour la première soirée, Les Nuits Flamencas s’associent au festival Marseille Jazz des Cinq Continents pour une nuit Jazz-Flamenco le 4 juillet au Théâtre Le Comoedia.

Billetterie sur : www.marseillejazz.com



Au programme, un double plateau avec le pianiste Dorantes, son trio et la danseuse Léonor Léal. La soirée se poursuivra avec Juan Carmona, le grand guitariste aubagnais d’origine andalouse, qui nous livre dans ce spectacle inédit aux rythmiques sophistiquées.



Le lendemain, sur l’Esplanade de Gaulle, le Ballet Flamenco De Andalucia présentera en exclusivité sa nouvelle création » Naturalmente Flamenco » avec la sublime danseuse soliste Ùrsula López.



Le 6 juillet, Jesus Carmona, l’un des plus brillants danseurs flamenco actuel, et récemment récompensé aux Lukas Awards de Londres, présentera son spectacle » Impetu’s « .



Comme chaque année le festival propose également des initiations à la danse sévillane, des bals sévillans, des master class, un village andalou, avec stands et bodegas, une exposition photos numérique de Juan Conca, ainsi que toute une programmation de films et documentaires autour du Flamenco.



La programmation cinéma s’étoffe cette année avec deux films projetés au Cinéma Le Pagnol : » Camarón Flamenco Y Revolución » réalisé par Alexis Morante, et » Impulso » par Emilio Belmonte. Le 2 juillet pour la première fois, en avant première du festival, la projection en plein air d’un documentaire » Flamenco Flamenco » réalisé par Carlos Saura, dans le cadre du « Cinéma sous les étoiles », en partenariat avec l’office du tourisme de la ville d’Aubagne.

Vivez les couleurs du Flamenco et de l’Andalousie au pays de Marcel Pagnol au travers d’un festival haut en couleur.

