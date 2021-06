Les Nuits Flamencas – Cinéma : Cycle Carlos Saura, Carmen Aubagne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubagne.

Les Nuits Flamencas – Cinéma : Cycle Carlos Saura, Carmen 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Cinéma le Pagnol

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter un ballet sur la musique de « Carmen », le fameux opéra de Bizet. Il lui manque une interprète pour le rôle principal. Après de nombreuses recherches, il découvre enfin l’oiseau rare qui, comble de chance, s’appelle vraiment Carmen. Antonio s’enthousiasme et la convoque pour un essai qui s’avère concluant. Son choix provoque des tensions, et notamment la jalousie de Cristina, considérée comme la meilleure danseuse de la troupe. Peu à peu, les répétitions s’intensifient tandis que s’ébauche une histoire d’amour entre Carmen et Antonio, complètement envoûté par la jeune femme.



La projection sera suivie d’une rencontre et d’un débat avec Eugenia Eiriz (veuve d’Antonio Gades / directrice générale de la fondation Gades) pour parler des coulisses du tournage.

Tristesse, souffrance, amour, joie… les sentiments profonds de l’être humain seront au rendez-vous de cette œuvre de Carlos Saura et Antonio Gades adaptée du classique de l’Opéra, Carmen.

Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter un ballet sur la musique de « Carmen », le fameux opéra de Bizet. Il lui manque une interprète pour le rôle principal. Après de nombreuses recherches, il découvre enfin l’oiseau rare qui, comble de chance, s’appelle vraiment Carmen. Antonio s’enthousiasme et la convoque pour un essai qui s’avère concluant. Son choix provoque des tensions, et notamment la jalousie de Cristina, considérée comme la meilleure danseuse de la troupe. Peu à peu, les répétitions s’intensifient tandis que s’ébauche une histoire d’amour entre Carmen et Antonio, complètement envoûté par la jeune femme.



La projection sera suivie d’une rencontre et d’un débat avec Eugenia Eiriz (veuve d’Antonio Gades / directrice générale de la fondation Gades) pour parler des coulisses du tournage.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile