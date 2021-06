Les Nuits Flamencas – Animations Sevillanes Aubagne, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Aubagne.

Les Nuits Flamencas – Animations Sevillanes 2021-07-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-03 Esplanade de Gaulle, 13400 Aubagne Esplanade de Gaulle

Aubagne Bouches-du-Rhône

Groupe qui tient son nom de la sculpture qui surplombe la Giralda, l’ancien minaret de la Grande Mosquée almohade de Séville, Giraldillo fait régulièrement le tour des festivals folkloriques en Europe.

Sur son passage, les bras se libèrent, les jambes s’éveillent et les sourires fleurissent.



Puis, les professeurs des associations régionales, reconnus pour leur pédagogie, animeront les ateliers de sévillane et présenteront avec leurs élèves la sévillane, danse dont on dit qu’elle guérit de tous les chagrins !

Concert aux accents de Féria Andalouse avec Giraldillo et démonstration de danses sévillanes

