Lodève Lodève Hérault, Lodève LES NUITS EUROPÉENNES DES MUSÉES : ENQUÊT’GAME Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

LES NUITS EUROPÉENNES DES MUSÉES : ENQUÊT’GAME Lodève, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lodève. LES NUITS EUROPÉENNES DES MUSÉES : ENQUÊT’GAME 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 21:30:00 21:30:00

Lodève Hérault Lodève Durant la nuit des musées venez découvrir le nouveau concept d’ « Enquêt’ Game” mêlant jeu de rôles et énigmes. L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre? Accessible à partir de 10 ans

Durée : 1h

Tarif : entrées et animations gratuites Durant la nuit des musées venez découvrir le nouveau concept d’ « Enquêt’ Game” mêlant jeu de rôles et énigmes ! +33 4 11 95 02 24 https://www.museedelodeve.fr/ Durant la nuit des musées venez découvrir le nouveau concept d’ « Enquêt’ Game” mêlant jeu de rôles et énigmes. L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre? Accessible à partir de 10 ans

Durée : 1h

Tarif : entrées et animations gratuites dernière mise à jour : 2021-06-25 par OT LODEVOIS ET LARZAC Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Étiquettes évènement : Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville 43.73173#3.31994