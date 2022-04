Les Nuits étoilées Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Les Nuits étoilées Marseille 2e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement. Les Nuits étoilées Le Polygone étoilé 1 Rue Massabo Marseille 2e Arrondissement

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-06 Le Polygone étoilé 1 Rue Massabo

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Les Nuits étoilées regroupent un soir par mois toutes les propositions qui nous parviennent. Toujours sans sélection, pour que la rencontre des films et des cinéastes produisent des étincelles dans le hasard le plus grand… Peu d’informations sur les films, pour aiguiser la curiosité.



Début de la séance à 19h, 4 courts métrages suivis de la rencontre avec leurs auteurs :

“Bison 6” de Pauline Laplace (26´)

“Sous le sable de Kaïfada” de Niels Bent (19’32)

“Muséum” de Jona Bertrand (2’20)

“Paysage vide” de Ali Zare Ghanatnawi (18’)



! Les Nuits étoilées reprennent leur route. http://www.polygone-etoile.com/ Les Nuits étoilées regroupent un soir par mois toutes les propositions qui nous parviennent. Toujours sans sélection, pour que la rencontre des films et des cinéastes produisent des étincelles dans le hasard le plus grand… Peu d’informations sur les films, pour aiguiser la curiosité.



Début de la séance à 19h, 4 courts métrages suivis de la rencontre avec leurs auteurs :

“Bison 6” de Pauline Laplace (26´)

“Sous le sable de Kaïfada” de Niels Bent (19’32)

“Muséum” de Jona Bertrand (2’20)

“Paysage vide” de Ali Zare Ghanatnawi (18’)



! Le Polygone étoilé 1 Rue Massabo Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Le Polygone étoilé 1 Rue Massabo Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Le Polygone étoilé 1 Rue Massabo Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Les Nuits étoilées Marseille 2e Arrondissement 2022-05-06 was last modified: by Les Nuits étoilées Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 6 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône