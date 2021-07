BrommatBrommat Brommat Brommat Aveyron, Brommat Les Nuits Estivales des Burons Brommat Brommat BrommatBrommat Catégories d’évènement: Aveyron

Les Nuits Estivales des Burons 2021-08-20

Brommat Aveyron
Au programme:

– 17h: Déambulation artistique avec la Cie Ktaclop pour une création originale autour de l’Histoire des Barrages et de la “féé électricité “. Gratuit. – Dès 19h00: concerts de Yarglaa (Rock Old scool) et concert des DWWF ( Naughty R’n’R) -Gratuit. – Soirée Sushi : par le Restaurant La femme du Barbu “Panoramas de folie et journée d’été Art et musique ” : Rendez-vous au Nomad bar pour La Nuit des Burons sur la Montagne de Pleau. Au programme:

