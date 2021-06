Les Nuits en Or 2021 au cinéma ! Cinéma UGC Odéon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 6 juillet 2021 :

lundi, mardi de 18h à 19h20

et lundi, mardi de 21h45 à 23h30

et lundi, mardi de 19h35 à 21h30

gratuit

L’Académie des César présente les Nuits en Or, projections des 30 meilleurs courts métrages de l’année, primés par les Académies de Cinéma du monde entier (César, Oscar, Bafta…). Documentaire, animation ou fiction, les cinéastes des Nuits en Or, aussi talentueux que prometteurs, vous invitent à découvrir leur vision du monde.

Les 5 et 6 juillet à l’UGC Odéon, l’Académie des César présente les Nuits en Or, projections des meilleurs courts métrages mondiaux de l’année. Venez découvrir ce programme unique composé de 30 films primés par les Académies de Cinéma du monde entier (César, Oscar, Goya…).

Deux soirées de projections exceptionnelles, 30 courts métrages et plus de 9h de programme pour s’immerger dans la vie d’un village péruvien situé à 3600 mètres d’altitude, suivre le trajet et les rencontres de chauffeurs de taxi à Bucarest ou Hong Kong, les épreuves terribles que doivent surmonter un père et sa fille pour l’achat d’un banal frigo en Cisjordanie, ou encore la vie d’une jeune gymnaste flamande de 11 ans et des attentes des adultes qui pèsent sur ses épaules.

Documentaire, animation ou fiction, embarquez pour un véritable voyage dans la diversité du cinéma mondial à la découverte de cinéastes aussi talentueux que prometteurs. Venez voir sur grand écran des pépites du court métrage aux sujets intimes et forts qui abordent avec finesse des questions de société et apportent un regard inspiré sur le monde.

Projections gratuites, dans la limite des places disponibles. Billets à retirer sur place.

Séances à 18h, 19h35 et 21h45

Cinéma UGC Odéon 124 boulevard Saint-Germain Paris 75006

Contact :Académie des César 01 53 64 05 25 lesnuitsenor@academie-cinema.org http://www.academie-cinema.org/les-nuits-en-or/ https://www.facebook.com/LesNuitsenOr/

