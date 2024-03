Les Nuits [en mouvement] du Château La Coste Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024, le CIAM et Château La Coste vous invitent à la première édition des Nuits [en mouvement] du Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade.



Le CIAM s’associe à ce lieu d’exception du territoire pour une nouvelle édition inédite des Nuits [en mouvement] où art du cirque et paysages provençaux se rencontrent pour créer des moments suspendus. Entre vignes et art contemporain, laissez vous surprendre par des performances circassiennes originales et uniques.



Expérience inoubliable en vue !



3 départs de visite

– 17h30 la grande boucle (2h environ) 1,5km

– 18h la moyenne boucle (1h30) 900 m

-18h30 la petite boucle (1h00) 300 m



Tous les circuits auront le même nombre de représentations d’artistiques.

Programmation détaillée à venir…



Billetterie ouverte https://bit.ly/3vlmGU9



INFOS PRATIQUES

Samedi 20 avril à partir de 17h30

Château La Coste 2750 route Cride, 13610 le Puy Sainte Réparade

Place de parking sur place limitée, pensez à co-voiturer

Réservation https://bit.ly/3vlmGU9

Plus d’infos sur le site internet du CIAM ou 04.65.04.61.42 18 18 EUR.

