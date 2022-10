Les nuits du tourisme – EN MISSION AVEC OÏHANA ! VISITE – JEU DE PISTE EN FAMILLE Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Les nuits du tourisme – EN MISSION AVEC OÏHANA ! VISITE – JEU DE PISTE EN FAMILLE Honfleur, 22 octobre 2022, Honfleur. Les nuits du tourisme – EN MISSION AVEC OÏHANA ! VISITE – JEU DE PISTE EN FAMILLE

Quai Lepaulmier Honfleur Calvados

2022-10-22 – 2022-10-22 Honfleur

Calvados Un journaliste écrit un grand article sur la carrière d’un célèbre acteur, Michel Serrault, et aimerait y ajouter un fait peu connu : le premier métier auquel il se destinait. Une information qu’il avait trouvé à Honfleur en suivant le parcours de l’acteur dans la ville. Mais il y a un problème, il a perdu cette information !

Saurez-vous repérer tous les lieux fréquentés par Michel Serrault et récolter les

indices pour retrouver l’information perdue ? Départ Office de Tourisme de Honfleur – Quai Lepaulmier

À 19 h – Durée : approximativement 1h30

Un sac de matériel sera remis – Réservation obligatoire Un journaliste écrit un grand article sur la carrière d’un célèbre acteur, Michel Serrault, et aimerait y ajouter un fait peu connu : le premier métier auquel il se destinait. Une information qu’il avait trouvé à Honfleur en suivant le parcours de… OTCH

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Quai Lepaulmier Honfleur Calvados Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Les nuits du tourisme – EN MISSION AVEC OÏHANA ! VISITE – JEU DE PISTE EN FAMILLE Honfleur 2022-10-22 was last modified: by Les nuits du tourisme – EN MISSION AVEC OÏHANA ! VISITE – JEU DE PISTE EN FAMILLE Honfleur Honfleur 22 octobre 2022 Calvados Honfleur Quai Lepaulmier Honfleur Calvados

Honfleur Calvados