Herault Agde > Concerts, démonstration de tango .

Place Jean Jaurès AGDE

Place de la Marine Stage niveau intermédiaire et avancé a

Animation musicale

Place de la Marine Initiation gratuite au tango Argentin avant chaque soirée. #TEMPSFORT Les nuits du tango vous enchanteront aux sons de musiques sud américaines et divers ateliers de tango argentin. #TEMPSFORT animation@ville-agde.fr +33 6 15 33 51 13 http://www.ville-agde.fr/ Agde

