Les Nuits du Slam reviennent en Occitanie ! Dans le cadre de la semaine de la Langue Française et de la Francophonie, la 14ème édition des Nuits du Slam 2021 s’inscrit au sein du programme « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ». Cette nouvelle thématique invite chacun à s’inspirer des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes ! A cette occasion, l’Occitanie accueillera divers évènements composant le festival du 13 mars au 2 avril. Quand ? Où ? C’est avec six dates réparties du 13 mars au 2 avril que quatre villes occitanes accueilleront le Festival des Nuits du Slam pour cette 14ème édition.

Découvrez la scène slam sous toutes ses formes ! Au programme des Nuits du Slam 2021: Vendredi 13 mars à 15H.

MEDIATHEQUE – LORP-SENTARAILLE (09) – Place Charles de Gaulle ATELIER SLAM DIS-MOI DIX MOTS

SLAM & COLLECT Samedi 20 mars à 19H. * ESPACE ROGUET – TOULOUSE (31) –9 rue de Gascogne

* SCENE SPOKEN WORD accompagné de Laurent Avizou et Frédéric Cavallin.

* CREATION CROISEE- Rencontre langue des signes/ langue des mots, menée par Laëty Tual et Tô.

* CONCERT l’Envoutante.

* CONCERT Orphée sans Frein– Tô. Mercredi 24 mars. SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES LES DOCKS- CAHORS (46) 430 allées des soupirs Performances/ Improvisations avec KKC ORCHESTRA, LMA et Olivier Copin. Samedi 27 mars à 19H30.

LA BRIQUE ROUGE – TOULOUSE (31) – Place d’Empalot * PERFORMANCE POETIQUE: Les Monologues d’un Code Barre adapté en LSF (Jérôme Pinel et Laëty Tual).

* CREATION L’Enfer Me Ment– Kalam et Filoumen.

* CONCERT Kassens. Dimanche 28 mars à 19H.

LES ATELIERS – CASTRES (81) -22 rue Mérigonde CONCERT Récif. Vendredi 2 avril à 19H30. * L’ARROSOIR – FIGEAC (46) – 5 Rue de Crussoll

* SCENE OUVERTE * CONCERT Le Zèbre– Sebseb et Tô. Plus d’informations sur notre [page Facebook](https://www.facebook.com/nuitsduslamoccitanie) et sur notre [site](http://contrecourantprod.com/).

Les événements ayant lieu de façon numérique, il suffit juste de se connecter aux différents live.

