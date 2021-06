Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône, Vitrolles LES NUITS DU ROCHER Vitrolles Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles Bouches-du-Rhône Vitrolles LES NUITS DU ROCHER – DOMAINE DE FONTBLANCHE

Cette année, pour optimiser et garantir les meilleures conditions d’accueil, Les Nuits du Rocher se dérouleront exceptionnellement au Domaine de Fontblanche.

Une programmation variée, toujours gratuite et tout public, mais un cadre différent!



Samedi 10 juillet à 21h00 – soirée Flamenco

BELEN LOPEZ présente « Latido Roto », son nouveau spectacle.

En partenariat avec La Mesón.



Dimanche 11 juillet à 21h00

TIBZ

Après son tube « Nation », Tibz s’impose comme l’un des meilleurs songwritter de sa génération. Son futur album paraitra à la fin de l’année.



Lundi 12 juillet à 21h30

Orchestre Philharmonique des Pays d’Aix, sous la baguette du chef Jacques Chalmeau:

– Capriccio Italien de Tchaïkovski

– Symphonie n°2 de Borodine

En partenariat avec Les Théâtres.



Mardi 13 juillet à 21h30

KONTRAST TOUR 2021

Un spectacle de variétés internationales mettant en scène 13 artistes dans des décors somptueux.

Un son puissant, de la vidéo, des paillettes, toute la magie d’une soirée festive inoubliable!

10,11,12,13 Juillet 2021

