Les Nuits du Mont Rome : Journée musicale à Dracy-lès-Couches – Ensemble Maja Dracy-lès-Couches, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Dracy-lès-Couches.

Les Nuits du Mont Rome : Journée musicale à Dracy-lès-Couches – Ensemble Maja 2021-07-25 15:00:00 – 2021-07-25 22:00:00

Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire Dracy-lès-Couches

37 EUR Journée musicale à Dracy-lès-Couches (RDV 14h à la salle des fêtes de Dracy)

Concerts dans 3 lieux à 15h, 16h15, 17h30, puis concert à 20h30 en l’église de Dracy (le billet inclut une collation avant le concert du soir).

12 musiciens et chanteurs se partageront les scènes et les programmes.

La journée est placée sous la direction de l’ensemble Maja en résidence, qui égrènera au long de cette promenade des œuvres allant de la musique de Fauré à nos jours.

Parcours organisé dans le charmant village de Dracy-Lès-Couches. Quelques lieux choisis pour des concerts de 30 minutes dans ces espaces intimistes, permettant une proximité avec l’œuvre et les artistes. Clôture de cette journée par une soirée réunissant tous les musiciens en l’église de Dracy-Lès-Couches, pour un programme ouvert sur la musique du XXème siècle, commenté par les artistes qui en donneront les «clés d’écoute».

Cuverie du Château de Dracy-Lès-Couches à 15h, 16h15, 17h30

Trio de Brahms pour violoncelle, clarinette et piano opus 114

Clothilde Lacroix, Joséphine Besançon, Bianca Chillemi

Ferme de la Grange de l’Étang à 15h, 16h15, 17h30

Harpe solo – Coline Jaget

Caveau de la Glycine Blanche à 15h, 16h15, 17h30

Chansons françaises : Soprano et accordéon – Marina Ruiz, Pierre Cussac

CONCERT DU SOIR – Eglise de Dracy-Lès-Couches à 20h30

Martinu – Sextuor ; Caplet – Le masque de la mort rouge ; Schubert/Cavana – Lieder

9 musiciens et chanteurs : Bianca Chillemi – piano, Aya Kono – violon, Khoa-vu Nguyen – violon, Julia Macarez – alto, Clotilde Lacroix – violoncelle, Pierre Cussac – accordéon, Elsa Loubaton – clarinette, Coline Jaget – harpe, Marina Ruiz – soprano.

contact@nuitsdumontrome.org +33 3 85 45 52 78

