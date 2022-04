LES NUITS DU GRAND BASSIN Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Tous les soirs de la tombée de la nuit à minuit, venez flâner sous les installations lumineuses mises en place autour du grand bassin du parc des Bosquets, dans une ambiance visuelle et sonore onirique.

Rendez-vous pour 5 soirées spéciales (ouverture à 19h45) où s’enchaîneront musiques ambulantes ou spectacles en mouvement et déambulations nocturnes : samedi 23 juillet, vendredi 29 juillet, samedi 30 juillet, vendredi 5 août et samedi 6 août. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Electro Frogs © Cie Caramatran

