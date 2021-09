Les Nuits du FIFIB 2021 Cour Mably, 13 octobre 2021, Bordeaux.

Les Nuits du FIFIB 2021

du mercredi 13 octobre au lundi 18 octobre à Cour Mably

Souvenez-vous de vos nuits, devenues des espaces intimes, où la musique résonnait entre nos oreilles et nos murs. Le temps est venu pour elle d’emplir à nouveau la Cour Mably et de posséder son public. Chaque soir au Village Mably, le FIFIB vous propose de découvrir une programmation musicale éclectique et toujours indépendante. PROGRAMMATION : > ?????́? ????????? – ????? ???? ??????? / ???????? ?? ??????? ・VIMALA ・NUIT OCEĀN > ?????́? ???????? / ????? ?? ??????? ・RACKAM & HARRY CATURE ・MERCEDEATH + SALADTOMATOIGNON + projections > ??????? ??????? ???? ?̀ ???? (?????????????) / ???????? ?? ??????? ・MINUIT MACHINE ・SUBSTENCIA DJ SET > ?????́? ??????? ??? – ???? ??????? / ????? ?????????? (????? ??????) / ?????? ?? ??????? ・NANA BENAMER ・ANAIS LESZCYNSKA (RINSE FRANCE) + projections > ?????́? ???????? / ???????? ?? ??????? > ?????́? ???̂???? ??????́ / ????? ?? ??????? ・BASILE3 > Pour rejoindre l’évènement facebook : [https://www.facebook.com/events/581891596499231](https://www.facebook.com/events/581891596499231) INFOS PRATIQUES : Du 13 au 18 octobre 2021 Lieu : Cour Mably (3 Rue Mably, 33000 BORDEAUX) Événement gratuit ! En cas d’affluence, priorité d’entrée aux détenteurs d’un pass festival / d’une accréditation FIFIB 2021. Bar et restauration sur place PROTOCOLE SANITAIRE : Présentation du pass sanitaire OBLIGATOIRE : > Vaccination complète > Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures > Test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Graphisme : Countach Studio CONTACT : [contact@fifib.com](mailto:contact@fifib.com)

Entrée libre

Chaque soir au Village Mably, le FIFIB vous propose de découvrir une programmation musicale éclectique et toujours indépendante

Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 BORDEAUX Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T08:00:00 2021-10-13T08:30:00;2021-10-13T17:00:00 2021-10-13T17:30:00;2021-10-18T23:30:00 2021-10-18T23:59:00