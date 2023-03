Les Nuits du Cygne : David Fray (piano) et Chiara Muti (lecture) Maison du Cygne – Centre d’art Six-Fours-les-Plages Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Les Nuits du Cygne : David Fray (piano) et Chiara Muti (lecture) Maison du Cygne – Centre d’art, 9 juin 2023, Six-Fours-les-Plages . Les Nuits du Cygne : David Fray (piano) et Chiara Muti (lecture) Bois de la Coudoulière Maison du Cygne – Centre d’art Six-Fours-les-Plages Var Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière

2023-06-09 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-09

Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière

Six-Fours-les-Plages

Var Au programme : Franz LISZT – Les Années de pèlerinage – Deuxième année, Italie. Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Six-Fours-les-Plages Var Maison du Cygne - Centre d'art Bois de la Coudoulière Ville Six-Fours-les-Plages Departement Var Lieu Ville Maison du Cygne - Centre d'art Bois de la Coudoulière Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages /

Les Nuits du Cygne : David Fray (piano) et Chiara Muti (lecture) Maison du Cygne – Centre d’art 2023-06-09 was last modified: by Les Nuits du Cygne : David Fray (piano) et Chiara Muti (lecture) Maison du Cygne – Centre d’art Six-Fours-les-Plages 9 juin 2023 Bois de la Coudoulière Maison du Cygne - Centre d'art Six-Fours-les-Plages Var Maison du Cygne - Centre d'art Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var