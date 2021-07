Mozac Mozac Mozac, Puy-de-Dôme Les Nuits du Cloître – Le Petit Théâtre qui fait du bien Mozac Mozac Catégories d’évènement: Mozac

Puy-de-Dôme

Les Nuits du Cloître – Le Petit Théâtre qui fait du bien Mozac, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Mozac. Les Nuits du Cloître – Le Petit Théâtre qui fait du bien 2021-07-17 – 2021-07-17 Rue de l’Abbaye Abbatiale Saint-Pierre

Mozac Puy-de-Dôme Mozac La ville de Mozac propose six soirées lors d’une saison inaugurale d’un festival à l’été 2021 intitulé « Les Nuits du cloître (abbaye de Mozac) : des concerts, du théâtre, des arts du spectacle, une visite nocturne, de la danse. lesnuitsducloitre@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mozac, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Mozac Adresse Rue de l'Abbaye Abbatiale Saint-Pierre Ville Mozac lieuville 45.89066#3.09457