LES NUITS D'ORÉE : CONCERT EMMA ET JEANNE / ELECTRONS LIBRES

2021-12-03

Orée d'Anjou

EUR En première partie : Concert Emma et Jeanne , duo local acoustique-folk (guitare-voix).

En deuxième partie : Electrons libres

Folk, rock, reggae acoustique, reprises et compositions

À la croisée des chemins entre folk, rock et reggae, le groupe surfe sur des jeux de basse (Jo) et de percussions (Benjee) qui emmènent allègrement les rythmiques de deux guitares acoustiques (Little Francky et Louison), sur lesquelles viennent chalouper deux voix portant les textes d’autres groupes et les leurs. L’harmonica n’est jamais très loin et vient se percher sur les arbres bordant la jolie route de ce groupe qui vous invite à des moments tranquillement acoustiques.

Entrée libre avec pass sanitaire et participation financière libre

accueil@rivesdeloire.fr +33 2 40 98 26 76 https://rivesdeloire.centres-sociaux.fr/les-nuits-d-oree/

