Montpellier Hérault EUR 7 15 Cette 18ème édition est résolument placée sous le signe du sud et du soleil comme leur seul nom l’évoque : Nuit Maloya, Bord de Mer, Flamenca, Manouche ou Gitane, avec pas moins, entre autres, que Stochelo Rosenberg Trio, Niňo Baliardo ou encore Johan Papaconstantino côté musique et Django, Ava ou Vengo côté films. Pour découvrir des talents, musiciens et cinéastes, pour voir ou revoir des films dans le grand amphithéâtre ; passer une Nuit d’O, c’est toujours une invitation au voyage et c’est surtout laisser libre court à son imagination, sa sensibilité, ses émotions… NUIT MALOYA Jeudi 19 août

Concert : Trans kabar (Maloya électrique)

Film : Maloya j’écris ton nom d’Anaïs Charles Dominique (2015) NUIT BORD DE MER

Vendredi 20 août

Concert : Johan Papaconstantino (pop aux influences grecques, rap, electro)

Film : Ava de Léa Mysius (2017) NUIT FLAMENCA Jeudi 26 août

Concert : Fantasia Flamenca (flamenco)

Film : Vengo de Tony Gatlif (2000) NUIT MANOUCHE

Vendredi 27 août

Concert : Stochelo Rosenberg Trio (Jazz manouche)

Film : Le temps des gitans d’Emir Kusturica (1989) NUIT GITANE

Samedi 28 août

Concert : Niňo Baliardo et Gipsy Dynasty + Steeve Laffont trio (1ère partie) rendent hommage à Manitas de Plata (musique tzigane)

Film : Django d’Etienne Comar (2016) Les films programmés aux Nuits d’O sont en VO sous-titrée et ne sont pas forcément adaptés au jeune public. Renseignez-vous ! Les Nuits d’O sont le rendez-vous incontournable des amis et des familles qui viennent profiter de la douceur de la fin août sous la lune, à l’abri des pins et en compagnie des étoiles, celles du ciel bien sûr mais aussi celles du cinéma et de la musique. Filantes, montantes ou au sommet, tutoyons les stars ! +33 800 20 01 65 https://www.domainedo.fr/spectacles/nuits-do Cette 18ème édition est résolument placée sous le signe du sud et du soleil comme leur seul nom l’évoque : Nuit Maloya, Bord de Mer, Flamenca, Manouche ou Gitane, avec pas moins, entre autres, que Stochelo Rosenberg Trio, Niňo Baliardo ou encore Johan Papaconstantino côté musique et Django, Ava ou Vengo côté films. Pour découvrir des talents, musiciens et cinéastes, pour voir ou revoir des films dans le grand amphithéâtre ; passer une Nuit d’O, c’est toujours une invitation au voyage et c’est surtout laisser libre court à son imagination, sa sensibilité, ses émotions… NUIT MALOYA Jeudi 19 août

