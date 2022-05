Les Nuits d’Istres: THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Pavillon de Grignan Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Les Nuits d'Istres: THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

Pavillon de Grignan, le jeudi 7 juillet à 21:30

Réentendre les plus grands succès des princes du rock psyché, c’est la mission remplit par une formation adoubée par David Gilmour et Roger Waters en personne. Un show magique pour nostalgiques assumés.

De 32 à 42€

Pavillon de Grignan 27 Avenue Adam de Craponne, 13800 Istres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T21:30:00 2022-07-07T23:59:00

