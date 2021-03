Les Nuits d’Istres, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Istres.

Les Nuits d’Istres 2021-07-06 – 2021-07-11 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres Bouches-du-Rhône Istres

Lancées au début des années 1990, les Estivales d’Istres puis les Nuits d’Istres (depuis 2009) ont rapidement su trouver leur rythme et leur place au sein des nombreux festivals qui animent notre région en été. Un succès construit patiemment qui doit beaucoup à l’originalité de la programmation mais également au cadre offert par le Pavillon de Grignan qui favorise l’intimité entre le public et les artistes.

Après Cindy Lauper, Gotan Project, Brian Setzer’s, Vanessa Paradis, Iggy Pop, Patricia Kaas, Charles Trenet, James Brown, The Temptations, renaud, Veronique Sanson, Morcheeba, Tracy Chapman et bien d’autres… Les Nuits d’Istres au pavillon de Grignan devrait séduire, une fois encore, un vaste public et nous réserver des superbes instants de musique.

2021 marquera la 29e édition du festival Les Nuits d’Istres. Rendez-vous à partir du 9 mars pour découvrir les artistes.

ot.istres@visitprovence.com +33 4 42 81 76 00

