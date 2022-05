Les Nuits d’Istres: EARTH WIND & FIRE Experience feat Al Mckay + Anoraak Pavillon de Grignan Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Les Nuits d’Istres: EARTH WIND & FIRE Experience feat Al Mckay + Anoraak Pavillon de Grignan, 6 juillet 2022, Istres. Les Nuits d’Istres: EARTH WIND & FIRE Experience feat Al Mckay + Anoraak

Pavillon de Grignan, le mercredi 6 juillet à 21:00

Earth, Wind & Fire Experience Ft. Al McKay. A 74 ans, le guitariste d’origine du mythique groupe de disco, entouré de 12 musiciens, dont une grosse section de cuivres, fera revivre des tubes légendaires comme «Let’s Groove». La première partie sera un set DJ assuré par Anoraak, qui n’est autre que Frédéric Rivière, l’ancien batteur du groupe Pony Pony Run Run.

De 25 à 35€

♫♫♫ Pavillon de Grignan 27 Avenue Adam de Craponne, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T21:00:00 2022-07-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Pavillon de Grignan Adresse 27 Avenue Adam de Craponne, 13800 Istres Ville Istres lieuville Pavillon de Grignan Istres Departement Bouches-du-Rhône

Pavillon de Grignan Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Les Nuits d’Istres: EARTH WIND & FIRE Experience feat Al Mckay + Anoraak Pavillon de Grignan 2022-07-06 was last modified: by Les Nuits d’Istres: EARTH WIND & FIRE Experience feat Al Mckay + Anoraak Pavillon de Grignan Pavillon de Grignan 6 juillet 2022 Istres Pavillon de Grignan Istres

Istres Bouches-du-Rhône