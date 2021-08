Les Nuits d’été avec la soprano Véronique Gens – Saison ONPL Cité des Congrès, 16 mars 2022, Nantes.

2022-03-16 Concerts les 16 et 17 mars 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:25

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 16 et 17 mars 2022 à 20h

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme :Erik Satie (1866-1925) – Gymnopédies 1 & 3 (orchestration de Debussy) – 8 min. Hector Berlioz (1803-1869) – Les Nuits d’été, six mélodies – Véronique Gens, soprano – 31 min. Johannes Brahms (1833-1897) – Symphonie n°4 – 45 min. Antoni Wit, direction D’une simplicité enfantine, la magie des Gymnopédies de Satie provient de leur mystérieuse vibration. On a peine à croire que ces trois danses poétiques, dont la divine simplicité cache un insondable mystère, ne rencontrèrent aucun écho à leur création avant que Debussy n’orchestre la première et la troisième. Les Nuits d’été de Berlioz sont six mélodies parmi les plus emblématiques du romantisme français. Le chant lumineux et la diction fluide de Véronique Gens nous entraînent au cœur de ces Nuits dans un voyage plein d’extase et de plénitude. Suivra la plus ambitieuse et la plus magistrale des symphonies romantiques allemandes. Brûlante de passion, d’une puissance sombre et mélancolique, la Symphonie n°4 de Brahms offre le magnifique témoignage d’un artiste parvenu à l’automne de sa vie.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes