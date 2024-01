Les Nuits des Mille Feux Villandry, samedi 3 août 2024.

Les Nuits des Mille Feux Villandry Indre-et-Loire

Samedi

Alors que les dernières lueurs du jour colorent encore les jardins, les flammes

de plus de 2000 bougies viennent progressivement illuminer les allées.

Réservation en ligne obligatoire pour les visiteurs qui ne viendront que pour la soirée ouverture de la billetterie en juin 2024.

les motifs de buis. Villandry vous convie à une promenade ponctuée par les

animations, clôturée par un spectacle d’eau et lumière, promesse d’une soirée

tout en poésie.

Nombre de place limité Réservation en ligne obligatoire pour les visiteurs qui ne viendront que pour la soirée ouverture de la billetterie en juin 2024.

En 2024, les Nuits des Mille Feux auront lieu uniquement en août.14 EUR.

3 Rue Principale

Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 20:00:00

fin : 2024-08-03 00:00:00



