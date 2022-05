LES NUITS DES FORÊTS – SOIRÉE DU VENDREDI 17 JUIN Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Girmont-Val-d’Ajol Vosges Avec 150 autre sites à travers la France, la Vigotte Lab et les Tronches accueillent cette année le festival Les Nuits des Forêts. Une invitation à découvrir la forêt proche de chez soi et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent… Au programme de la soirée du vendredi 17 juin 2022 :

-18h : présentation du Tiers Lieu la Vigotte Lab, laboratoire vivant des hameaux en transition. RDV à l’Auberge Restaurant la Vigotte.

– 19h : Diner concert – Sorbet Citron. RDV à l’Auberge Restaurant la Vigotte.

– 21h30 : DJ set de Flo et Marie, House. RDV à l’Auberge Restaurant la Vigotte. https://lavigottelab.org/ La Vigotte Lab

