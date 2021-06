Les nuits des forêts… Randonnée nocturne à Leuglay ! Leuglay, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Leuglay.

Les nuits des forêts… Randonnée nocturne à Leuglay ! 2021-07-02 20:30:00 – 2021-07-02 22:30:00

Leuglay Côte-d’Or Leuglay

EUR 0 0 Avoir de bonnes chaussures, de préférence jambes et bras couverts, un vêtement chaud et de l’eau

Au départ de la Maison de la forêt, 21290 Leuglay, parking derrière la Maison de la Forêt

Sortie gratuite, réservation obligatoire

Informations et réservations : evenements@forets-parcnational.fr ou au 06 74 23 30 91

