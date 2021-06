Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Les nuits des forêts Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LAHITTE TOUPIERE

Les nuits des forêts Lahitte-Toupière, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lahitte-Toupière. Les nuits des forêts 2021-07-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 LAHITTE-TOUPIERE Bois de Lahitte

Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées Lahitte-Toupière Le contact, ou l’éveil à l’arbre, consiste à apposer les mains sur le tronc de l’arbre ou à en saisir les branches, à fermer les yeux et à lâcher prise. L’organisme humain se met alors au diapason de l’organisme de l’arbre. Il s’agit ensuite de laisser l’arbre piloter l’enchaînement des sensations et des réactions physiologiques qui adviennent. Comme dans une sorte de yoga de l’arbre. Les participants (15 à 20 personnes maximum en journée et 5 en nocturne sur les 3 jours) s’inscrivent au préalable par email. Un rendez-vous leur est proposé ainsi qu’une information générale sur le déroulé. Un parcours de contact à l’arbre qui permet de « goûter » différentes essences est proposé en journée et en soirée, ainsi que le matin au réveil. Avant de repartir, les participants sont conviés à relater leur expérience sous la forme d’un petit compte-rendu écrit afin de fixer le récit de leur vécu. Des enregistrements vidéo peuvent être effectués en vue d’un montage des témoignages. Les participants amènent leur matériel de couchage (tente, sac, matelas de sol). Ils peuvent également signer le Manifeste de l’arbre (sur ce lien) Plusieurs artistes sont présents pour suivre le contact à l’arbre et expérimenter une pratique de création connectée aux arbres. Isabelle Peru réalise des dessins à partir d’entretiens muets au cours desquels elle se connecte à l’énergies des personnes en prenant appui sur celle des arbres. Olivier Raud, artiste et designer énergétique travaille la polarité du bois par des dispositifs qui redéployent les champs électro magnétiques des arbres.

Une performance collective finale est organisée le dimanche 4 en fin de journée. Le Musée de l’Invisible expérimente le contact à l’arbre depuis 2014 dans le cadre d’une Académie de l’arbre et du Manifeste de l’arbre sous plusieurs formes : expositions, workshop, conférences performatives, recherche doctorale en sciences de l’art. Et d’une collaboration étroite avec l’arbologue Pierre Capelle qui a mis au point le protocole de contact à l’arbre. Plusieurs artistes ont accepté de faire l’expérience pour nourrir leur pratique de création. Des résultats intéressants ont été obtenus. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

