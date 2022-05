LES NUITS DES FORÊTS – JOURNÉE DU SAMEDI 18 JUIN Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Girmont-Val-d’Ajol Vosges Avec 150 autre sites à travers la France, la Vigotte Lab et les Tronches accueillent cette année le festival Les Nuits des Forêts. Une invitation à découvrir la forêt proche de chez soi et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent… Pour les animations sur réservation, rendez-vous sur le site : https://lavigottelab.org/ Programme de la journée du samedi 18 juin 2022 : – à 9h :

*Yoga dynamique en pleine nature – 5€. RDV Ferme Equivigotte. Sur réservation. -10h :

* Initiation à la photographie animalière – 15€. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Atelier découverte, médecine chinoise (le bois) – 5€. RDV Ferme Equivigotte. Sur réservation.

* Participer à une oeuvre collective “La forêt : traits, couleurs, matières” dessiner et observer la nature avec Maria Luchankina. RDV sur la terrasse de l’auberge de la Vigotte.

* Initiation à l’œnologie – 15€. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation. – 11h :

* Balade contée autour de la faune et de la flore – 5€. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Exposition guidée des œuvres de Louis Français. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Conférence “Transition écologique des hameaux”. RDV Ferme Equivigotte. – 14h :

* Visite guidée “Une forêt comestible : pourquoi et comment ?” – 8€. RDV Une figue dans le poirier. Sur réservation.

* Atelier “Gardien de la forêt: où es-tu ? m’entends-tu ?” – 5€. RDV Une figue dans le poirier. Sur réservation.

* Participation à une oeuvre collective : “Créer une forêt imaginaire d’après les dessins de Louis Français”. RDV Ferme Equivigotte. – 15h :

* Prése,tation du projet La Vigotte Lab + visite guidée du domaine. RDV Auberge restaurant la Vigotte. – 16h :

* Balade contée autour de l’exposition photographique – 5€. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Initiation à l’œnologie – 15€. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Tournois de pétanque. RDV parking Auberge restaurant la Vigotte.

* Exposition guidée des œuvres de Louis Français. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation. – 17h :

* “Idées reçues et émotions, la forêts vous parle !” échange animés par l’association Des Hommes et Des Arbres. RDV Auberge restaurant la Vigotte. Sur réservation.

* Yoga régénérant – 5€. RDV Ferme Equivigotte. Sur réservation. – 18h :

* Conférence débat, découvrez les initiatives accessibles à tous pour sauver la forêt. RDV Amphithéâtre de nature. – 21h30 :

* DJ set de Flo et Marie, House Techno. RDV à l’Auberge Restaurant la Vigotte. Tout au long du week-end, retrouvez également : chantier particpatif Construction d’un amphithéâtre / Exposotion photo d’Aurélien Villemin / Grimpes, repas et nuits dans les arbres / Spectacle sonore immersif Fable écologique de l’Arbre Soleil / Courses d’orientations, standsn, démos d’artisans locaux, foodtrucks, et buvette… La Vigotte La Vigotte Lab Girmont-Val-d’Ajol

