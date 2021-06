Les Nuits des Forêts Ingré, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ingré.

Les Nuits des Forêts

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Ingré

Se réveiller en pleine forêt, tout savoir sur les enjeux qu’elles représentent, les (re)découvrir à travers des parcours culturels et artistiques… Une façon originale et ludique pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité et à notre patrimoine forestier. Pendant 3 jours, du 2 au 4 juillet, LES NUITS DES FORÊTS, premier festival national et grand public, emmène à la découverte des forêts proche de chez soi et à la rencontre des femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent ! Une programmation riche de centaines d’événements et animations gratuites, de jour comme de nuit, dans près de 150 forêts partenaires partout en France, sous inscription préalable : [https://nuitsdesforets.com/participez/](https://nuitsdesforets.com/participez/) Un événement nécessaire à l’heure du changement climatique où les forêts se retrouvent au cœur des débats de société. Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les Nuits des Forêts a pour vocation de créer des temps d’échanges en réunissant tous les acteurs de la forêt à se mobiliser sur ces enjeux : professionnels du bois, experts, scientifiques, penseurs philosophes artistes, et citoyens. Les Nuits des Forêts entend sensibiliser la société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l’échelle de chaque territoire.

Entrée gratuite, sur inscription

