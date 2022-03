Les Nuits des Forêts : Bois-Joly Quimperlé, 17 juin 2022, Quimperlé.

Les Nuits des Forêts : Bois-Joly Bois Joly 135 Rue d’Arzano Quimperlé

2022-06-17 17:00:00 – 2022-06-19 23:00:00 Bois Joly 135 Rue d’Arzano

Quimperlé Finistère

Une invitation de découvrir la forêt près de chez vous et découvrir ses multiples fonctions : environnemental, productive et récréative.

Expérience de nature, actions collectives, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire par des professionnels du bois, des acteurs engagés, des scientifiques…

Programmation :

Vendredi 17 et samedi 18

– à partir de 17h : ateliers pour enfants et adultes : Landart, construction de tipis et cabanes

– à partir de 20h : Déambulations, bain de forêts, grimpe-arbres, balançoires géantes, contes de fées, conférences…

– à partir de 22h : Musiques, spectacles, jongleries lumineuses

Dimanche 19

– à partir de 14h : Stages et spectacles avec les Cirkopathes, promenades dans le parc

Boissons et confiseries de la forêt

antoine.guillois@sfr.fr +33 6 85 70 99 64

