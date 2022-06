Les Nuits des Forêts : Bois-Joly, 18 juin 2022, .

Les Nuits des Forêts : Bois-Joly

2022-06-18 – 2022-06-18

Une invitation de découvrir la forêt près de chez vous et découvrir ses multiples fonctions : environnemental, productive et récréative.

Expérience de nature, actions collectives, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire par des professionnels du bois, des acteurs engagés, des scientifiques…

Boissons et confiseries de la forêt

De 14h à 19h :

– Grimpe-arbres 20€/pers. (réservation obligatoire par mail)

A 17h :

– Déambulation Sylvotherapie 15€/pers (réservation obligatoire par mail)

– Landart

A 20h30 :

Les arbres venus d’ailleurs, déambulation

De 20h30 à 22h :

– Filet suspendu, hamacsxenseur, fil d’Ariane, tourbillon

– Jeux du monde entier

A partir de 22h :

Contes et surprises lumineuses

