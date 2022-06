LES NUITS DES FORÊTS Belval Belval Catégories d’évènement: 88210

2022-06-14 – 2022-06-26

Belval 88210 Belval Des forestiers passionnés vous font découvrir la vie de la forêt, son fonctionnement, son histoire et celle des paysages.

Un programme riche de rencontres et d’événements.

Tous les événements sont gratuits (avec la possibilité de soutenir l’association).

La réservation est néanmoins indispensable.

Jauge : 20 personnes pour les visites guidées, 30 personnes pour les conférences guidées et les animations nocturnes.

Parking : en Forêt à 200 m, ou sur place pour les personnes à mobilité réduite.

Contact, réservations : tiragouttecontact@gmail.com

06 81 05 56 51

Programme sur : www.tiragoutte. tiragouttecontact@gmail.com +33 6 81 05 56 51 http://www.tiragoutte.info/ Belval

