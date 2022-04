Les Nuits des Forêts à Chantilly Chantilly, 18 juin 2022, Chantilly.

Les Nuits des Forêts à Chantilly Chantilly

2022-06-18 – 2022-06-26

Chantilly 60500

0 0 Pour sa deuxième édition, le festival national « les Nuits des Forêts » aura lieu du 17 au 26 juin 2022. En collaboration avec l’Institut de France, l’ONF, le PNR et FIBOIS, la ville de Chantilly vous invite à découvrir la forêt et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent.

Samedi 18 juin à 16h

ATELIER « LA NATURE EN MUSIQUE »

avec Petra Mengeringhausen, musicienne Les enfants s’initient à l’écoute musicale et à la pratique collective en imitant les bruits de la nature au moyen de différents instruments de l’orchestre.

Durée 1h, RDV à l’angle de l’avenue de Chartres et de l’avenue de Montmorency, à partir de 5 ans.

Dimanche 26 juin à 10h

RANDONNÉE HISTORIQUE EN FORÊT DE CHANTILLY

RDV carrefour de la Table, route de Montgrésin, RD 924

De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ?

Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent aujourd’hui ? Comment

est-elle exploitée ? Quels sont les risques encourus actuellement par

la forêt de Chantilly ? Vous repartirez sûrement étonnés de cette randonnée historique…

CONSEILS PRATIQUES : La randonnée fait 8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. En cas de forte pluie ou vents violents, la ville se réserve le droit d’annuler la visite. Veillez à bien vérifier le maintien de la visite en téléphonant à l’Office de Tourisme.

Dimanche 26 juin à 10h

SORTIE ÉVEIL « LA FORÊT À LA LOUPE »

Une sortie-découverte de la forêt pour les tout-petits.

Durée : 1 h, RDV au poteau du puits, à partir de 2 ans.

Dimanche 26 juin à 15h30 et à 17h30

BALADE-SPECTACLE « LE B.I.L.A : BUREAU D’INTERPRÉTATION DE LANGUE DES ARBRES » par la Cie L’arrêt Création

Le dispositif créé par le B.I.L.A est révolutionnaire ! Équipés de casques

récepteurs-traducteurs, vous partirez pour un voyage original et sensible à

la rencontre d’un peuple végétal qui se déploie tel un gigantesque réseau de

communication partout autour de vous.

Durée de chaque balade : 50 minutes, RDV parking du collège des Bourgognes, à partir de 6 ans.

Animations gratuites sur réservation auprès de m.labbe@ville-chantilly.fr

Programme complet sur www.villechantilly.fr début juin.

m.labbe@ville-chantilly.fr http://www.ville-chantilly.fr/

