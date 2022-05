Les Nuits des forêts à Beauport Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22500

Paimpol

Les Nuits des forêts à Beauport Paimpol, 18 juin 2022, Paimpol. Les Nuits des forêts à Beauport Rue de Beauport RDV au parking du bois de Beauport Paimpol

2022-06-18 – 2022-06-19 Rue de Beauport RDV au parking du bois de Beauport

Paimpol 22500 Paimpol A l’occasion de l’événement Les Nuits des Forêts, l’abbaye propose de découvrir le Bois de Beauport de manière ludique et festive. Au programme : constructions de cabanes, randonnée avec les ânes, animations nature, veillée… contact@abbayebeauport.com +33 2 96 55 18 58 http://abbayebeauport.com/ A l’occasion de l’événement Les Nuits des Forêts, l’abbaye propose de découvrir le Bois de Beauport de manière ludique et festive. Au programme : constructions de cabanes, randonnée avec les ânes, animations nature, veillée… Rue de Beauport RDV au parking du bois de Beauport Paimpol

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 22500, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Rue de Beauport RDV au parking du bois de Beauport Ville Paimpol lieuville Rue de Beauport RDV au parking du bois de Beauport Paimpol Departement 22500

Paimpol Paimpol 22500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Les Nuits des forêts à Beauport Paimpol 2022-06-18 was last modified: by Les Nuits des forêts à Beauport Paimpol Paimpol 18 juin 2022 22500 paimpol

Paimpol 22500