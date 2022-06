Les nuits des forêts 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Cette année, du 17 au 26 juin, des centaines d’expériences en pleine nature sont proposées dans 150 forêts partout en France : spectacles, installations artistiques, veillées, bivouacs et balades guidées par des forestiers ou des conteurs, de jour comme de nuit, qui vous permettront de rencontrer les mondes passionnants de la forêt. Redéfinir notre rapport au vivant, c’est avant tout retisser des liens sensibles avec la vie sauvage et créer de nouveaux récits sur la place que nous y occupons. En réenchantant les forêts le temps d’un festival, nous souhaitons générer des engagements individuels et collectifs de long-terme, mais aussi des sentiments joyeux et optimistes. Réveiller notre responsabilité profonde en même temps que notre nature sauvage. Alors, inspirons-nous des sociétés traditionnelles, chantons, dansons, formons les nouvelles tribus, vivons la nature qui nous entoure ! Et nous trouverons sans aucun doute cette force intérieure collective, pour enfin mieux habiter notre monde. L’agenda Contact :

