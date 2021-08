Plaine-de-Walsch Plaine-de-Walsch Moselle, Plaine-de-Walsch LES NUITS DES ÉTOILES Plaine-de-Walsch Plaine-de-Walsch Catégories d’évènement: Moselle

Plaine-de-Walsch Moselle Plaine-de-Walsch Le club d’astronomie Albiréo 57 organise la nuit des étoiles les 6 et 7 août 2021 au stade de Plaine de Walsch à partir de 20h00. Buvette, pizzas/flamms sur place. Accès libre et gratuit. Port du masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire. Renseignements : club.albireo@gmail.com ou 06 25 57 48 48 club.albireo@gmail.com +33 6 25 57 48 48 http://club-albireo.jimdo.com/ Libre de droits – Aperture Vintage pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-07-30 par

