2023-08-11 – 2023-08-13

Hautes-Alpes Les Orres La commune des Orres (avec la participation de l’AMAS : Association Marseillaise d’Astronomie) propose gratuitement des observations du ciel et des conférences. +33 4 92 44 01 61 https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Les Orres

