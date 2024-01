Les nuits des étoiles d’hiver J’veux du soleil Paucourt, jeudi 29 février 2024.

J’veux du soleil dans le cadre des nuits des étoiles d’hiver à la Maison de la Forêt.

Projections de films jeunesse suivi d’une soirée à destination du soleil avec la projection des films « À la conquête du soleil » et « Au plus près du soleil ». Présentation des derniers résultats de Solar Orbiter et Parker Solar Probe par Milan Maksimovic, astrophysicien à l’observatoire de Paris. Et pour finir, une séance d’observations du ciel aux télescopes avec l’astro club d’Ouzouer sur Loire. .

94 Rue de l’Église

Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 15:00:00

fin : 2024-02-29



