Les nuits des étoiles d’hiver Salle de la mairie de Villefranche Charny Orée de Puisaye, samedi 10 février 2024.

Venez nous rencontrer à l’occasion de cette journée découverte autour d’expositions, et d’observations diurnes et nocturnes. Si la météo le permet, nous sortirons nos télescopes pour Jupiter et la nébuleuse d’Orion. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Salle de la mairie de Villefranche Route d’Auxerre

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté sebastien.rollet.apex89@gmail.com

