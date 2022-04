Les nuits de Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Catégories d’évènement: 67220

Saint-Pierre-Bois 67220 Saint-Pierre-Bois C’est sur le site majestueux de la colline de St Gilles qu’auront lieu, les 25 juin, 1er et 2 juillet 2022 les premières “Nuits de St Gilles”. Des animations tout au long de la soirée, suivies par un son et lumière à la tombée de la nuit.

Ouverture des portes à 18h30.

Restauration sur place (tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces). Billetterie : adulte 10€ – enfant (-12ans) 8€

