Les Nuits de Lourdes

Lourdes, Avenue Mgr Théas

30 juin 2022 - 31 juillet 2022, 19:45:00

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

Cette année encore, les Nuits de Lourdes sont de retour dans l’enceinte du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en juillet et août.

Découvrez les odes musicales à partir de 19h45, suivies par les traditionnelles processions aux flambeaux à 21h. La soirée se termine par la messe de la nuit face à la Grotte illuminée à partir de 22h30.

Des animations accessibles librement et gratuitement.

Au programme des odes musicales :

> le 30 juin : Ode musicale avec les Chantres du Sanctuaire

> le 1er et le 2 juillet : Ode musicale avec la troupe du spectacle Bernadette de Lourdes

> le 7 juillet : Ode musicale avec la Chorale Maîtrisienne de la Cathédrale de Beauvais et du Saint-Esprit

> le 8 et 9 juillet : Ode musicale avec le Chœur Grégorien de Paris

> le 11 juillet : Concert de Riccardo Muti, orchestre symphonique (Festival Offrande musicale : concert payant à réserver sur le site : https://loffrandemusicale.fr/)

> le 14 et 15 juillet : Ode musicale avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

> le 16 juillet : Ode musicale avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois (Lourdes United)

> le 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet : Ode musicale avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

> le 4 août : Ode musicale avec Turba Consort Ensemble de Musiques Anciennes

> le 5 et 6 août : Ode musicale avec Amaury Vassili – Un piano et une voix

> le 8 et 10 août : Ode musicale avec la troupe de danse Lilia

> le 11 août : Ode musicale avec les Chantres du Sanctuaire

> le 12 août : Ode musicale avec la chorale Ivoirienne du Pèlerinage National

> le 13 août : Ode musicale avec Kristel Adams

> le 18 et 20 août : Ode musicale avec le chœur Vox Bigerri – Polyphonies sacrées et rituelles des Pyrénées

> le 19 août : Ode musicale avec le chœur Estelum – Chants sacrés et rituels Occitans

> le 22, 23 et 24 août : Ode musicale avec le groupe IPSE – Pop/Rock Louange

> le 25, 26 et 27 août : Ode musicale avec Rona Hartner

saccueil@lourdes-france.com +33 5 62 42 20 08

