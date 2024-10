Les Nuits de l’Orphelinat La Ferté-Saint-Aubin, samedi 2 novembre 2024.

Les Nuits de l’Orphelinat

Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin Loiret

À la nuit tombée, découvrez l’histoire maudite de l’Orphelinat Saint Léon !

Vous aurez 1h30 pour lever le voile sur les secrets de l’orphelinat et partir à l’aventure sur nos nocturnes hantées !

En fonction durant le XXe siècle, on raconte que cet établissement pour jeunes garçons aurait fermé ses portes suite à un drame sans précédent…

Vous aurez 1h30 pour lever le voile sur les secrets de l’orphelinat et découvrir son histoire tragique. Entre Escape Game et jeu de piste, vous devrez parcourir le Château et ses alentours.

Oserez-vous pénétrer dans ce domaine abandonné et inhospitalier pour récolter vos indices ? Saurez-vous retrouver le fantôme à l’origine du drame qui hante encore aujourd’hui les lieux ? 19.519.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 19:30:00

fin : 2024-11-02 22:00:00

Chateau de la Ferté

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-ferte.com

L’événement Les Nuits de l’Orphelinat La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-10-07 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

samedi 2 novembre 2024 Les Nuits de l’Orphelinat La Ferté-Saint-Aubin Les Nuits de l'Orphelinat Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin Loiret 2024-11-02 à .À la nuit tombée, découvrez l’histoire maudite de l’Orphelinat Saint Léon ! Vous aurez 1h30 pour lever le voile sur les secrets de l’orphelinat et partir à l'aventure sur nos nocturnes hantées !