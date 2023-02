LES NUITS DE L’ALLIGATOR #17 LA COOPERATIVE DE MAI, 21 février 2023, CLERMONT FERRAND.

LES NUITS DE L’ALLIGATOR #17 LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

L’Autre Canal (PLATESV-R-2022-006275 6276/6279) présente ce concert. Staples Jr Singers Non, ce ne sont pas les légendaires Staple Singers de Pop et Mavis, la famille royale du gospel funky. Mais c’est tout de même un pur et merveilleux groupe de gospel du Mississippi, dont l’histoire ressemble à une fable. Dans les années 70, ces Staples Jr Singers étaient très jeunes et chantaient dans les églises autour d’Aberdeen, Mississippi. Leur unique, obscur et excellent album (enregistré en 1975 à Tupelo) a été réédité début 2022, ce qui a permis aux trois membres du groupe de se reformer et reprendre la route, au-delà des frontières et des églises du Mississippi. Une vraie résurrection. Façon Como Mamas, ces Staples Jr Singers toujours vaillants incarnent the real thing, la musique rustique, authentique et soulful du sud des Etats-Unis. Cory Seznec Dans les coulisses des Nuits de l’Alligator : il y a dix ans, Cory Seznec nous avait contactés pour jouer au festival. Et puis le temps a passé. On est un peu lents, mais fiers aujourd’hui d’accueillir le troubadour folk franco-américain Cory Seznec. Magicien de la guitare acoustique, Cory Seznec est passionné par l’ethno-musicologie et la pratique musicale sur le terrain, au coin de la rue ou de l’autre côté du monde. Il a enrichi sa musique de parfums africains, du Mali à l’Ethiopie, pour lui donner une saveur unique. Avec son nouvel album Eyes On The Rise, l’heure de la reconnaissance a sonné, comme un arpège de guitare sans frontières.

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dme

