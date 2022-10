Les Nuits de la Pleine Lune Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Les Nuits de la Pleine Lune Vicq-sur-Mer, 28 octobre 2022, Vicq-sur-Mer. Les Nuits de la Pleine Lune

Vicq-sur-Mer Manche

2022-10-28 20:50:00 20:50:00 – 2022-11-01 Vicq-sur-Mer

Manche C’est une balade théâtralisée dans la nuit noire, à la lueur des lanternes pour évoquer la magie de la pleine lune. On dit qu’elle influence la nature, les animaux et les hommes. Depuis des millénaires la pleine lune fascine les civilisations, elle est l’objet de tous les fantasmes et de toutes les peurs. Depuis la nuit des temps la lune a inspiré bien des légendes.

Le festival « Les Nuits de la pleine Lune », organisé et joué par la compagnie A fleur de Mots, jouera cette année son spectacle son et lumière intitulé » Le mur de l’obscurité, » d’après l’œuvre de Claude Chalopin. En cas de pluie, c’est la belle grange de nos hôtes qui vous accueillera.

Tarifs: 12 € adultes et 6 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans) Gratuit pour les – 3 ans. Côté pratique : prévoir des chaussures confortables.

Bar et restauration sur place.

Spectacle suivi d’un temps d’échange avec les artistes.

Renseignements et réservations au 06 10 68 67 63. C’est une balade théâtralisée dans la nuit noire, à la lueur des lanternes pour évoquer la magie de la pleine lune. On dit qu’elle influence la nature, les animaux et les hommes. Depuis des millénaires la pleine lune fascine les civilisations, elle… +33 6 10 68 67 63 Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Vicq-sur-Mer Manche Ville Vicq-sur-Mer lieuville Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

Les Nuits de la Pleine Lune Vicq-sur-Mer 2022-10-28 was last modified: by Les Nuits de la Pleine Lune Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 28 octobre 2022 manche Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer, Manche

Vicq-sur-Mer Manche