LES NUITS DE LA PLEINE LUNE

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE, 8 novembre 2022, . LES NUITS DE LA PLEINE LUNE



2022-11-08 21:00:00 – 2022-11-08 Chacun·e prépare une intervention de dix minutes maximum. Toutes les disciplines artistiques sont acceptées. Les inscriptions sont ouvertes quinze jours avant chaque soirée, elles sont libres et gratuites mais le nombre d’inscrit·es est limité, alors à vos agendas… Attention ! Un délai de 6 pleines lunes est demandé entre 2 participations. (Et oui, il faut de la place pour tout le monde…) Tous les mois, les soirs de pleine lune, la Cave Poésie offre une scène ouverte à toutes celles et ceux qui désirent monter sur les planches…

Les inscriptions se font uniquement par téléphone à partir de 9 h 30. contact@cave-poesie.com +33 5 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com/les-nuits-de-la-pleine-lune dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville