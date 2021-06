LES NUITS DE LA MAYENNE – RACINE PAR LA RACINE Changé, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Changé.

LES NUITS DE LA MAYENNE – RACINE PAR LA RACINE 2021-07-31 21:30:00 – 2021-07-31 22:45:00

Changé Mayenne Changé

15 EUR RACINE PAR LA RACINE – Compagnie Alcandre

Avec cette pièce, la compagnie Alcandre propose un véritable kit de survie pour entrer dans l’univers impitoyable de Jean Racine ! Sur scène : 11 tragédies, 17985 alexandrins, 89 personnages, 4 comédiens. Comédie qui parle de tragédie, le spectacle aborde les textes raciniens de manière décalée et ludique : les passions d’Esther et d’Athalie, la vantardise de Bajazet ou la folie de Phèdre. Racine par la racine est un hommage – cocasse – au grand tragédien, dont le but ultime est de susciter l’envie de (re)lire ou (re)voir une œuvre qui a encore beaucoup à nous apprendre de l’homme et de la beauté du monde.

À partir de 12 ans

Repli en cas d’intempérie :

31/07 : Les Ondines à Changé

