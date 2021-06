LES NUITS DE LA MAYENNE – LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Argentré, 7 août 2021-7 août 2021, Argentré.

LES NUITS DE LA MAYENNE – LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 2021-08-07 21:30:00 – 2021-08-07 22:50:00

Argentré Mayenne Argentré

Le Songe d’une nuit d’été de Matthieu Hornuss

Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une bande de lourdauds artisans venus répéter une pièce, s’unissent et se désunissent, au cœur d’une forêt magique, dans un chassé−croisé explosif. La scénographie, les procédés techniques ingénieux, les costumes d’époque : tout concourt à créer un univers de contes de fées. Entre burlesque et poésie, tête d’âne et intrigues amoureuses, la plus célèbre et la plus drôle des comédies de Shakespeare se révèle plus moderne que jamais sous la baguette de Matthieu Hornuss. Et dans ce jeu du rêve et de la réalité, on ne peut que se laisser entraîner à la suite des six comédiens déchaînés, pour rire et s’émerveiller.

À partir de 10 ans

Repli en cas d’intempérie :

07/08 : L’escapade à Argentré

